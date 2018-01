Financiamento do BNDES para micro e pequenas empresas bate recorde em 2017

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para micro, pequenas e médias empresas (MPME) em 2017 teve um acréscimo de 9% e fechou o ano em R$ 29,7 bilhões. O valor representa 42% de todos os empréstimos do banco - R$ 70,8 bilhões -, e é recorde da participação das empresas desse porte nos financiamentos desembolsados pelo banco.

“Parte do desempenho expressivo das MPME no BNDES deve-se ao financiamento a capital de giro, que o banco intensificou no ano passado para ajudar as empresas, sobretudo de menor porte, a atravessar o momento de crise”, destacou o banco em nota divulgada nesta terça-feira (30).

Segundo o BNDES, foram liberados R$ 7,1 bilhões para capital de giro, 164% superior ao desembolsado em 2016. Os dados incluem os programas BNDES Giro e seu antecessor BNDES Progeren.