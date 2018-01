Bovespa encerra dia em queda, ainda próxima dos 85 mil pontos

Após ter superado o patamar recorde de 85 mil pontos na última sexta-feira (26), o principal índice da bolsa de valores de São Paulo operou em baixa ao longo desta segunda-feira (29) e encerrou o dia com queda de -0,97%, a 84.698 pontos.

O índice positivo na semana passada vinha refletindo a reação do mercado financeiro com a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que confirmou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 10h42, o índice recuava 0,76%, a 84.882 pontos. Na sexta, o Ibovespa subiu 2,21%, a 85.530 pontos, após ter valorizado 3,72% na quarta-feira, aos 83.680 pontos.

As maiores altas nesta segunda-feira (29) foram registradas na negociação das ações ordinárias da Fibria (+5,23%) e Magazine Luiza (+2,17%), enquanto as principais quedas foram entre as ações do BB Seguridade (-4,00%) e Qualicorp (-3,63%).

Já o dólar iniciou a segunda com leve alta ante o real, aproveitando a trajetória de valorização da moeda no exterior para corrigir parte da queda de quase 6% acumulada nas últimas cinco semanas. A moeda norte-americana encerrou a R$ 3,155, com alta de +0,47%, apesar de ter batido R$ 3,170, com o índice avançando 0,60% às 10h42.