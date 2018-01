Julgamento de Lula faz bolsa disparar e dólar cair

O julgamento do ex-presidente Lula interferiu positivamente no movimento dos mercados nesta quarta-feira (24). O Ibovespa registrou marca recorde tanto no registro intradia (volume verificado em determinado momento da sessão) quanto no fechamento do pregão.

>> Bolsa sobe e dólar cai com expectativa de julgamento de Lula

A bolsa começou a sessão aos 80.678 pontos e operava em alta moderada, mas registrou forte avanço logo depois que o desembargador Leandro Paulsen deu o segundo voto contra o recurso da defesa de Lula e confirmou sua condenação. O índice subiu até os 83.567 pontos às 16h50, cerca de 15 minutos após o voto de Paulsen.

A sessão fechou em 83.680 pontos, o que representa alta de 3,72% sobre a véspera, maior crescimento em 15 meses. Foi a primeira vez que o Ibovespa cruzou a barreira dos 83 mil pontos. A pontuação é a maior da história da bolsa, superando em muito o recorde de fechamento anterior, de 81.680, alcançado na segunda-feira (22).

O dólar, por sua vez, marcou desvalorização de 2,44%, encerrando o dia cotado a R$ 3,159, valor mais baixo desde outubro.

O mesmo movimento já havia sido registrado no dia da sentença em primeiro grau, em julho de 2017. Lula foi condenado por ter recebido um apartamento triplex no Guarujá (SP) como forma de propina por parte da empreiteira OAS.

*com Agências