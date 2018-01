Aneel aprova reajuste preliminar em contas de luz de MT, MS, RS e SP

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (23) proposta preliminar de reajuste nas contas de luz de consumidores de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e de São Paulo.

As propostas ainda serão debatidas em audiências públicas e passarão por uma nova votação na diretoria antes de começar a vigorar. A previsão é que o debate seja encerrado em março, e a revisão tarifária seja cobrada a partir de abril.

Caso os valores sejam mantidos, o aumento nas contas de luz da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (EMT) será de 10,64% para os consumidores residenciais. Para as indústrias, o reajuste médio aprovado é de 8,36%. A empresa atende a 1,3 milhão de unidades consumidoras em 141 municípios do estado do Mato Grosso.

Durante a reunião também foi aprovado o aumento preliminar nas tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul (EMS). A empresa atende a 1 milhão de unidades consumidoras em 73 municípios do estado. O aumento proposto é de 8,41% na conta dos consumidores residenciais e de 11,82% para as indústrias.

No Rio Grande do Sul, a Annel aprovou a revisão preliminar das tarifas da RGE-Sul Distribuidora de Energia S.A, que atende a 1,3 milhão de unidades consumidoras localizadas em 118 municípios das regiões metropolitana e centro-oeste do estado. O reajuste previsto é de 23,28% para os consumidores residenciais e de 25,34% para os industriais.

A Aneel aprovou ainda um aumento de 15,15% para as tarifas de energia da CPFL Paulista. Para os consumidores residenciais, o aumento proposto é de 15,77%. Para os consumidores industriais, de 14,06%. A distribuidora atende a mais de 4 milhões de consumidores, em 234 municípios do interior do estado de São Paulo.