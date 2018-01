Cinco bilionários têm renda igual à metade mais pobre do Brasil

Cinco bilionários brasileiros detêm uma riqueza equivalente à renda da metade da população mais pobre do país, de acordo com dados de um relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pela ONG britânica Oxfam, às vésperas do Fórum Econômico de Davos.

Segundo o relatório "Recompensem o trabalho, não a riqueza", o número de bilionários cresceu em 2017 no Brasil, totalizando 43 pessoas. Delas, cinco concentram uma renda igual à metade da população mais pobre do Brasil, composta por 104 milhões de pessoas.

O patrimônio dos bilionários brasileiros alcançou o valor de R$ 549 bilhões, ou seja, um crescimento de 13% em relação a 2016.

Em contrapartida, os brasileiros da classe mais baixa viram sua renda cair de 2,7% para 2,% do patrimônio nacional. Com apenas um salário mínimo, um brasileiro teria de trabalhar 19 anos para ganhar a renda mensal média de um bilionário. O Brasil chegou a ter 75 bilionários, depois caiu, muito por causa da inflação. No entanto, nos últimos três anos, houve uma retomada no aumento do número de bilionários.

Mundo - O relatório também fez um balanço da situação da concentração de renda no mundo. De acordo com a Oxfam, toda a riqueza gerada no mundo em 2017, 82% foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta. Enquanto isso, a metade mais pobre da população global - 3,7 bilhões de pessoas - não ficou com nada.

O mundo ganhou um bilionário a cada dois dias entre março de 2016 e março de 2017, levando para 2.043 o total de bilionários no planeta. Nove em cada 10 são homens.