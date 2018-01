Em Davos, Temer irá discursar destacando resultados econômicos do Brasil

Na próxima quarta-feira (24), o presidente Michel Temer embarcará para Davos, na Suíça, onde participará da 48ª reunião do Fórum Econômico Mundial. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, Temer recebeu convite do presidente do fórum, Professor Klaus Schwab, para discursar e responder perguntas sobre o cenário político e econômico do Brasil.

“O presidente Michel Temer levará a Davos a mensagem de que o Brasil retomou seu rumo de crescimento e prosperidade, e está cada vez mais preparado para enfrentar os desafios do século 21. Uma mensagem de um Brasil mais moderno, competitivo e aberto, e que hoje oferece excelentes oportunidades de investimento”, disse Parola, hoje (19), à imprensa no Palácio do Planalto.

No mesmo dia da reunião, em que discursará, o presidente será homenageado em um jantar oferecido pelo evento. Na Suíça, Temer vai mostrar uma face positiva do Brasil, apresentando os recentes números da economia. Dentre eles, a redução recorde da taxa básica de juros e abaixa inflação no acumulado de janeiro a novembro do ano passado. O presidente também se valerá dos bons números registrados no Ibovespa esta semana.

Temer também terá oportunidade de conversar com investidores. A eles, o presidente vai apresentar o programa Avançar Parcerias, que trata de concessões e privatizações do governo federal. O governo pretende ofertar, em 2018, 75 projetos a investidores interessados. A expectativa é captar mais de R$ 130 bilhões com esses projetos.