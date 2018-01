Bolsa fecha em alta mantendo sequência de recordes

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta sexta-feira (19), estabelecendo novo recorde.

O Ibovespa fechou com alta de 0,32%, a 81.219,50 pontos.

A persistente entrada de capital externo na bolsa paulista tem garantindo o avanço do índice e uma sequência de recordes neste ano. Além disso, a expectativa por uma recuperação da economia também ajuda a direcionar parte dessa liquidez global para os mercados locais.

O dólar por sua vez fechou em queda nesta sexta frente ao real, com a pressão do ingresso de recursos estrangeiros e fraqueza da moeda no exterior.

A moeda caiu 0,26% e fechou cotado a R$ 3,201 para venda.

No exterior, o dólar operava misto ante divisas de países emergentes, mas cai contra uma cesta de moedas fortes devido às preocupações com a possibilidade de paralisação do governo dos Estados Unidos se não for aprovado projeto de financiamento.