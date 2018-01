Bolsa fecha em queda em movimento de ajuste após duas fortes altas

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quinta-feira (18), mas seguiu acima dos 80 mil pontos, com os patamares recordes abrindo espaço para algum ajuste.

O Ibovespa fechou em queda de 0,28%, a 80.962 pontos. O giro financeiro do pregão somou R$ 9,5 bilhões.

Nesta sessão, dados da China ajudam a corroborar a visão favorável para o exterior. A economia do país asiático cresceu 6,8% no quarto trimestre, um pouco acima do esperado, de 6,7%.

Já nos EUA, o temor de um “shutdown” do governo americano se dissipa com o Dow Jones fechando a sessão acima da marca dos 26 mil pontos pela primeira vez na história.

As ações do setor de papel e celulose são os destaques da alta, com a divulgação do relatório do Bradesco BBI, que demonstrou otimismo sobre o setor.

Às 10h37, o índice avançava 0,08%, a 81.256 pontos.

O dólar fechou em queda novamente nesta quinta-feira (18), influenciado pela fraqueza da moeda norte-americana ante divisas de países emergentes no exterior e algum fluxo.

O dólar recuou 0,23%, a R$ 3,2096 na venda.

Os números fortes da China ajudavam na valorização das moedas de países emergentes e ligados às commodities, e assim o dólar cedia ante os pesos chilenos, mexicano e o rand sul-africano.

Às 10h18, o dólar recuava 0,13%, a R$ 3,2196.