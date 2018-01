Com oferta de R$ 883 mi, Ecorodovias vence leilão de concessão do trecho Norte do Rodoanel

Nesta quarta-feira (10), a Ecorodovias venceu o leilão de concessão do trecho Norte do Rodoanel, realizado na B3. A proposta de R$ 883 milhões bateu a da única empresa concorrente no leilão, a italiana Atlantia, que ofereceu R$ 517,8 milhões.

A oferta feita pela Ecorodovias teve um ágio de 90,97% em relação ao valor mínimo de R$ 462,3 milhões, que havia sido fixado pela outorga.

Com o resultado do leilão, as ações da Ecorodovias despencaram e lideraram as quedas do pregão do dia no Ibovespa. Durante o dia, os papéis chegaram a registrar uma perda de mais de 5% na mínima da sessão.

As obras do Rodoanel tiveram início em 2002, e o Trecho Norte é o único que ainda não foi concluído. O projeto visa a concessão de cerca de 45 quilômetros do trecho pelo período de 30 anos. A Ecorodovias prevê um investimento de cerca de R$ 600 milhões, além de um pouco mais de R$ 1 bilhão destinado às operações ao longo do contrato.

De acordo com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a licitação foi considerada um “absoluto sucesso”. Ainda segundo Alckmin, a entrega das obras do primeiro trecho do Rodoanel será realizada no primeiro semestre, e o restante no segundo semestre de 2018.