Bolsa fecha em alta nesta quinta-feira

O principal índice da bolsa de valores paulista fechou em alta nesta quinta-feira (4), mantendo o movimento positivo dos últimos dias.

O Ibovespa fechou em alta de 0,84%, aos 78.647 pontos.

Os investidores também estão atentos aos números da economia dos EUA, principalmente do mercado de trabalho.

A volta das discussões sobre a reforma da Previdência também está no radar dos operadores de mercado.

As bolsas globais demonstraram sua tendência otimista dos últimos dias, com os mercados asiáticos saltando ao nível mais alto em dez anos, enquanto investidores acumulam ações. O Nikkei, do Japão, avançou 3,3% em seu primeiro dia de negociações do ano. O maior nível da bolsa em um quarto de século.

Já o dólar, fechou em queda nesta quinta-feira, após a abertura dos negócios nesta quinta, mantendo o movimento dos dois pregões anteriores, com os investidores atentos ao mercado externo.

O dólar caiu 0,12%, e fechou cotado a R$ 3,234 para venda.

