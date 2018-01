Pela primeira vez em anos bitcoin começa 2018 desvalorizado

A criptomoeda mais popular do mundo – bitcoin – vem demonstrando dinâmica negativa no início deste ano. De forma desvalorizada a moeda virtual bitcoin iniciou também o ano de 2015.

De acordo com informações do portal CoinMarketCap, às 10h00 no horário de Moscou (05h00 em Brasília) o bitcoin teve uma queda de 3,08%, sendo a unidade venda por 13,5 mil dólares (44,1 mil reais).

Na bolsa Bitfinex ele caiu 4,43%, ou seja, estava custando 13,22 mil dólares (43 mil reais), na GDAX –0,97%, custando, assim 13,35 mil dólares (43,6 mil reais), e já na Coindesk – 0,71%, queda que diminuiu o preço da moeda virtual para 13,32 mil dólares (43,6 mil reais).

Em geral, no primeiro dia do ano, o bitcoin caiu mais de 3%. Para comparar, no primeiro dia de 2017, o bitcoin foi valorizado 3,6%, sendo vendido por 998 dólares (3,26 reais).

Até dezembro, o valor do bitcoin não tinha superado 10 mil dólares, mas, depois, mais especificamente em 18 de dezembro, disparou ao ponto de custar 19.511 dólares (63.761 reais) por unidade. A moeda virtual presenciou sua valorização de 14 vezes em 2017. Posteriormente, verificou-se uma desvalorização seguida pelas notícias sobre execução de um protocolo, que ocasionou no surgimento de outra criptomoeda – o bitcoin god.

Quanto a outras criptomoedas, segundo dados do CoinMarketCap, o preço do ethereum aumentou mais de 14%, sendo vendido por 882,84 dólares (2.883 reais), bitcoin cash foi desvalorizado um pouco, enquanto o ripple mostrou um certo avanço. O capital do mercado de criptomoedas compreende 627,88 bilhões de dólares (2,05 trilhões de reais), com mais de um terço sendo aplicado em bitcoins.