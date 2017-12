TIM é vencedora do Prêmio Marketing Contemporâneo

A TIM recebeu nesta semana o Prêmio Marketing Contemporâneo após vencer a categoria "Produto", com uma campanha feita para o segmento pré-pago.

Batizado como "Com TIM Pré, você tem de tudo para dar um show",o filme de TV mostra um show da dupla sertaneja Simone & Simaria, no qual diversos fãs registram as imagens em seus celulares para compartilhar com os amigos nas redes sociais utilizando o TIM Pré.

Desenvolvida pela WMcCann e CuboCC, a campanha contou com filme para TV aberta e fechada, spot de rádio, mídia impressa, digital, além de banners e outdoors.

Organizado pela Associação Brasileira de Marketing e Negócios (ABMN), a premiação ocorreu na última segunda-feira (20), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.