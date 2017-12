Preços do petróleo avançam nesta quarta-feira

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York operam em alta nesta quarta-feira (20), enquanto participantes do mercado apostavam em dados positivos sobre estoques norte-americanos.

Após o fechamento do mercado na véspera, o Instituto Americano de Petróleo afirmou que os estoques norte-americanos de petróleo bruto tiveram redução de 5,2 milhões de barris.

A Administração de Informação de Energia dos EUA vai divulgar seus dados oficiais do governo às 13h30 desta quarta-feira em meio a expectativas de redução em torno de 3,8 milhões de barris.

Às 10h45, o barril de Brent para fevereiro, negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, avançava 0,06%, a US$ 63,84. Já o barril de WTI para entrega em fevereiro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, operava em alta de 0,35%, a US$ 57,76.