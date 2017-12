Bovespa opera em alta impulsionada por reforma nos EUA

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (20), alinhada ao comportamento dos índices futuros em Wall Street, com a expectativa de que a reforma tributária do governo Donald Trump consiga concluir sua tramitação no Congresso dos EUA ainda nesta quarta.

O projeto - aprovado pelo Senado durante a madrugada - vai ser submetido a uma segunda votação na Câmara dos Representantes. A expectativa é de vitória fácil dos republicanos.

Às 11h13, o Ibovespa subia 0,49%, a 73034,99 pontos.

Já o dólar iniciou a quarta com leve recuo ante o real, também na expectativa da tramitação da reforma tributária no Congresso norte-americano e possíveis consequências para a economia e política monetária nos Estados Unidos.

Às 11h14, o dólar recuava 0,01%, a R$ 3,2896.