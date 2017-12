Bolsa e dólar operam em queda nesta terça-feira

O principal índice da bolsa paulista operava em baixa nesta terça-feira (19), com investidores adotando alguma cautela diante de preocupações com a situação fiscal do país.

Às 11h41, o Ibovespa caía 0,58%, a 72.694 pontos.

Às 12h29, o índice tinha queda de 0,53%, a 72.728 pontos.

Os receios com o ajuste fiscal no Brasil voltaram a crescer após o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender por meio de liminar efeitos da medida provisória que adiava reajuste de servidores federais e fixava alíquota de contribuição social progressiva para os servidores. A medida vem após o adiamento da votação da reforma da Previdência para o próximo ano.

O dólar operava em queda ante ao real nesta terça-feira, apesar da divulgação de dados positivos dos EUA, já que investidores continuavam cautelosos quanto ao progresso da reforma tributária no país.

Às 12h47 o dólar tinha queda de 0,03%, a R$ 3,2913.

O projeto de lei de reforma tributária deverá entrar nos estágios finais de aprovação com uma votação do projeto esperada na Câmara dos Representantes nesta terça.