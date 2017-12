Após 16 anos, Itália voltará a exportar carne para China

Depois de mais de 16 anos, o governo chinês eliminou nesta terça-feira (19) uma restrição que proibia a exportação da carne bovina italiana para o país asiático. O acordo vale quase 1,5 bilhões de euros.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura chinês e pela Administração para Controle de Qualidade, Inspeção e Quarentena (AQSIQ) após o encerramento de análises realizadas por um comitê dos governos da Itália e China, liderado pelos ministros das Relações Exteriores, Angelino Alfano e Wang Yi.

Segundo o acordo, antes dos italianos retomarem efetivamente a exportação da carne bovina desossada será necessário primeiro os dois países adotarem um protocolo com requisitos sanitários. As autoridades têm no máximo 30 meses para finalizar o documento.

Em setembro, uma delegação de especialistas chineses fez uma visita à Itália para verificar as garantias sanitárias oferecidas pelo sistema de produção. A China também emitiu a remoção da restrição de 2012, quando a Itália registrou alguns casos de infecção em sua carne bovina devido ao surto do vírus Schmallenberg (SBV).