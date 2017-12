'Financial Times': Plataformas de empréstimo online testam fé de investidores

Bilhões de dólares têm flutuado em plataformas online que conectam aspirantes a mutuários com investidores famintos, criando grandes quantidades de dados para obtenção de empréstimos para consumidores e pequenas empresas, de forma rápida e econômica, e prometendo tornar os bancos tradicionais desnecessários no processo. Contudo, investidores grandes e pequenos têm sofrido perdas, diz reportagem do Financial Times, assinada por Ben McLannahan.

Dúzias de plataformas começam a se desagregar, enquanto inadimplências crescentes fazem com que investidores de capital se recusem a fornecer mais fundos e que compradores de empréstimos busquem melhores retornos em outros lugares, aponta o Financial Times.

Investidores grandes e pequenos têm sofrido perdas

"A única coisa que pode explodir tudo isso é a perda de controle do crédito", declarou Brian Graham, chefe executivo da Alliance Partner, um grande comprador de empréstimos do Lending Club, em um evento de investidores.

David Snitkof, diretor na Orchard, destaca que as plataformas "enfrentaram bastante pressão para crescer rapidamente, e algumas delas cresceram muito rápido".

