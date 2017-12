Fed aumenta juros nos Estados Unidos pela 3ª vez no ano

O Federal Reserve (FED), banco central dos Estados Unidos, aumentou nesta quarta-feira (13) as taxas básicas de juros no país em 0,25 ponto percentual. Essa foi a terceira elevação no ano e a quinta no mandato de Janet Yellen, que deixará o cargo em 2018.

Os índices, que estavam entre 1,00% e 1,25%, passaram para um patamar entre 1,25% e 1,50%. A última alta havia acontecido em 14 de junho. O FED também confirmou nesta quarta que prevê ao menos três aumentos no ano que vem.

Esse movimento é resultado da melhora nas perspectivas para a economia norte-americana, que, segundo o banco central, deve ter expansão de 2,5% em 2018 - a previsão anterior era de 2,1%.

A partir de fevereiro, a instituição deve ser dirigida por Jerome Powell, indicado pelo presidente Donald Trump para substituir Yellen.