Brasileiros preferem fazer compras de Natal pela internet

Pesquisa realizada em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que o e-commerce ultrapassou os shopping centers como local de maior concentração das compras de Natal, em 2017, pela primeira vez. A cada dez compradores, quatro (40%) vão focar nas compras na internet, o que representa um crescimento de oito pontos percentuais em relação a 2016.

Ainda segundo a pesquisa, os endereços online preferidos são os sites das grandes redes varejistas (68%), sites de classificados de compra e venda (42%) e lojas especializadas em vestuário e acessórios (34%).

Para acertar na escolha e não ter problemas na hora de navegar pelas páginas, confira as dicas do gerente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação da Mongeral Aegon, Gustavo Mata, que listou alguns cuidados que todos devem ter na hora de comprar pela web para evitar golpes.

1 – Verifique se ao lado do link aparece um cadeado. Ao clicar nele, aparecerá o certificado de segurança do site. Também veja se ao final de cada página contém a informação da empresa certificadora, como Certising, Verising e Comodo.

2 – Confira se o link do site abre no formato “https”. Esta é a abreviação de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que contribui para a segurança da transmissão de dados.

3 – A empresa deve apresentar no seu site todas as informações, como nome empresarial, número de inscrição do fornecedor (CPF ou CNPJ), endereço físico e eletrônico e informações de contato.

4 – Use um computador seguro. Quando há a compra, o cliente insere diversos dados pessoais. Por isso, é fundamental usar o próprio computador ou dispositivo móvel, e não recursos compartilhados.

5 – Verifique se seu antivírus está atualizado. De nada adianta uma série de cuidados, caso o seu computador esteja infectado ou vulnerável a ameaças.

6 – Atente-se à sua rede de internet. Navegar em conexões desconhecidas ou com wi-fi aberto pode deixar a sua compra mais vulnerável.

7 – Fique atento a possíveis golpes. Nesta época é normal o aumento de e-mails com um golpe chamado ‘phishing’. Esta é uma técnica para roubar informações pessoais como senhas e dados bancários. Geralmente estas pessoas mal-intencionadas enviam e-mails com identidade visual semelhante à de grandes empresas. A dica é simples: cuidado ao clicar em linksrecebidos por correio eletrônico. Evite acessar esse conteúdo.

8 – Fique atento a preços muito abaixo da média de mercado. Esta é uma estratégia para atrair pessoas a possíveis golpes virtuais. Em caso de dúvidas, entre em contato com a loja através do telefone.

9 – Cuidado com sites que salvam automaticamente os dados. Isto é um risco, caso o e-commerce seja atacado.

10- Evite acessar links compartilhados em redes sociais.