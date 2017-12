Petróleos fecham em queda pressionados por expectativa de decisão da Opep

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York fecharam em baixa nesta terça-feira (12), apesar do Brent ter alcançado o patamar de US$ 65 durante a manhã, atingindo seu maior nível desde junho de 2015 uma vez que a interrupção no funcionamento de um oleoduto no Mar do Norte elevou preocupações de uma escassez na oferta.

O barril de Brent para fevereiro, negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, recuou 2,08%, a US$ 63,34 por barril. O barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, caiu 1,47%, a US$ 57,14.

O oleoduto Forties, o maior do Reino Unido com capacidade de 450.000 barris por dia, teve suas operações interrompidas na segunda-feira após rachaduras terem sido descobertas.

O oleoduto transporta cerca de 40% do petróleo do Mar do Norte britânico, a maior capacidade de transporte do Reino Unido, cerca de 450.000 barris por dia.

Analistas ainda acreditam que o período do Natal será um momento decisivo para o mercado, visto que os investidores aguardam os dados dos estoques dos EUA e a decisão política monetária do Federal Reserve, banco central americano, para saber como será o andamento do petróleo em 2018. Além disso, há ainda o monitoramento dos cortes de petróleo liderado pelos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Às 14h21, o barril de Brent recuava 0,77%, a US$ 64,19. Já o barril de WTI operava em baixa de 0,64%, a US$ 57,62.