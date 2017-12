RS: Estado espera obter mais de R$ 50 milhões com alienação de imóveis

O governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações (Celic), alienará, entre o fim de dezembro e início de janeiro, oito imóveis pertencentes ao Poder Executivo.

No dia 21 de dezembro, às 15h, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), serão leiloados cinco bens imóveis. Os outros três imóveis serão alienados no dia 8 de janeiro, na modalidade concorrência, na Sala de Abertura da Celic, no 2º andar do Caff. Os envelopes da concorrência serão abertos às 10h, 14h e 16h, em conformidade com o número do edital.

Os imóveis leiloados no dia 21 são quatro terrenos e um apartamento, localizados em Caxias do Sul, Esteio, Porto Alegre e Santa Maria. A avaliação inicial dos bens é de R$ 1.179.903,02 (os preços iniciais dos imóveis variam entre R$ 103 mil e R$ 442,5 mil).

A descrição mais detalhada desses bens, e sobre o procedimento licitatório, está à disposição no site www.celic.rs.gov.br – consultando o edital do leilão 22/2017. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (51) 3288-1568, da Equipe de Alienações da Celic.

Concorrência de imóveis do interior

Os três imóveis que serão alienados na modalidade concorrência, no dia 8 de janeiro, estão avaliados em R$ 51.603.000,00. A primeira concorrência, nº 022/17, será realizada às 10h e consiste de área localizada na Avenida Nossa Senhora da Medianeira, nº 1685, em Santa Maria. O valor estimado é de R$ 24.155.000,00.

A segunda concorrência, edital 023/17, é um terreno urbano com benfeitorias (não averbadas), no valor de R$ 25.269.000,00. O imóvel fica na cidade Bento Gonçalves, na Rua Eugênio Valduga, nº 103. Essa concorrência está prevista para as 14h.

A última concorrência do dia, referente ao edital 024/17, será às 16h e diz respeito a um terreno urbano, também em Bento Gonçalves, e igualmente com benfeitorias (não averbadas). Com valor avaliado em R$ 2.206.000,00, o imóvel fica localizado na Rua Erny Hugo Dreher, nº 114.

Na oportunidade, os participantes deverão entregar dois envelopes, fechados e indevassáveis, contendo, respectivamente, a documentação de habilitação e a proposta. A habilitação consistirá na prestação de caução correspondente ao valor de 5% do preço mínimo estipulado, além da identificação do licitante mediante apresentação do RG, CPF ou CNPJ.

Mais informações sobre os imóveis da modalidade concorrência podem ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitações da Celic, pelo telefone (51) 3288-1586. Ou ainda, no site www.celic.rs.gov.br – consultando os editais de concorrência 022/17, 023/17 e 024/17.

O agendamento de horário para visitação dos oito imóveis deverá ser solicitado ao Departamento de Administração do Patrimônio do Estado, pelo telefone (51) 3288-1380. O Centro Administrativo Fernando Ferrari fica localizado na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, em Porto Alegre.