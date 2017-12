A força do arco-íris: Homens gays ganham em média 10% a mais que heterossexuais

Pesquisadores avaliam que a nova tendência pode estar relacionada com o fato de a percepção quanto a homens homossexuais melhoraram significativamente nos últimos anos, de acordo com Quartz at Work.

Outro pressuposto é que os homens homossexuais sempre tiveram salários semelhantes ou mesmo superiores em relação aos homens heterossexuais, mas a maioria deles não declara abertamente sobre sua orientação sexual e, portanto, os dados não estavam disponível para os cientistas.

Dois economistas dos EUA, Christopher Carpenter e Samuel Eppink, descobriram que os homens homossexuais empregados em tempo integral nos Estados Unidos ganham, em média, 10% mais dinheiro do que homens heterossexuais com empregos similares.

A mudança demonstrou uma tendência positiva em relação aos anos anteriores, quando homens homossexuais tinham um salário mais baixo do que os homens heterossexuais empregados de forma similar.

Lésbicas

Aqui, no entanto, a situação não mudou muito, pois as lésbicas, em média, ganharam mais dinheiro do que mulheres heterossexuais há muito tempo.

Os homens e mulheres bissexuais encontraram salários mais baixos do que seus colegas homossexuais e heterossexuais.