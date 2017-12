Petróleo fecha em alta nesta quinta

O Petróleo fechou em alta nesta quinta-feira (7), em uma sessão marcada pela queda de 5% do gás natural.

O barril do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) fechou nem alta de 1,3%, cotado a US$ 56,69. O barril de Brent fechou em alta de 1,44%, a US$ 62,10.

Às 9h51, o barril de WTI para entrega em janeiro tinha alta de 0,48%, a US$ 56,23. Já o barril de Brent para fevereiro avançava 0,80%, a US$ 61,71.

Os contratos de gás natural para entrega em janeiro, por sua vez, caíram 5,4% hoje, cotados a US$ 2,76 por cada mil pés cúbicos, a menor cotação desde o fim de outubro. A forte queda do gás natural, que perdeu em apenas um dia US$ 0,16, ocorreu depois de o Departamento de Energia dos EUA anunciar que suas reservas cresceram em 2 bilhões de pés cúbicos na última semana.

Exploradores de shale oil dos EUA também aumentaram em dois o número de sondas, levando a contagem total para 749 sondas na semana passada, valor mais alto desde setembro.

Por fim, os contratos de gasolina para entrega em janeiro fecharam em alta de quase quatro centavos, a US$ 1,70 o galão.

Na semana passada, foi definida a esperada extensão nos cortes de produção da Opep e outros produtores. O pacto, que terminaria em março, foi estendido até o final de 2018, com a inclusão da participação da Nigéria e da Líbia.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.

