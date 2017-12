Custo de vida sobe na cidade de São Paulo, segundo o Dieese

O índice do custo de vida da cidade de São Paulo sofreu uma variação de 0,15% entre os meses de outubro e novembro. No ano, a variação acumulada foi 2,16%. Já entre os meses de dezembro do ano passado e novembro deste ano, o índice variou 2,29%. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (07) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Os grupos que contribuíram para o aumento no custo de vida foram os de saúde (aumento de 1,34% no mês), transporte (1,04%), recreação (0,51%), educação e leitura (0,05%) e despesas diversas (0,03%). Já os grupos vestuário (-1,23%), equipamento doméstico (-1,04%), habitação (-0,30%), alimentação (-0,29%) e despesas pessoais (-0,04%) apresentaram recuo no mês.