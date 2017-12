Bolsas da Ásia encerram pregão desta quinta sem direção definida

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (7) sem direção única, com os mercados de Tóquio e Hong Kong superando parte das perdas de cerca de 2% desta quinta. A bolsa de Xangai, na China, ampliou a desvalorização dos últimos dias.

No Japão, o Nikkei registrou alta de 1,45% nesta quinta, a 22.498,03 pontos, após despencar 1,97% na sessão da véspera.

Na China, o Xangai Composto teve queda de 0,67%, a 3.272,05 pontos. Foi o menor nível da bolsa em três meses e meio. O menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,60%, a 1.868,42 pontos.

Em outros mercados da região, o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 0,50%, a 2.461,98 pontos. O Taiex recuou 0,37% em Taiwan, a 10.355,76 pontos. Por outro lado, o Hang Seng avançou 0,28% em Hong Kong, a 28.303,19 pontos. O filipino PSEi teve alta de 0,56% em Manila, a 8.174,93 pontos.