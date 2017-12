Confira dicas de como administrar o 13º

Uma das boas notícias de fim de ano para quem está empregado é a chegada da data para o recebimento do 13º. Mas você já sabe o que fazer com o seu bônus salarial? Para não perder o foco e sair gastando tudo sem pensar no amanhã, a Coach Comportamental Sabrina Spindola reuniu algumas dicas de como usar da melhor maneira o seu dinheiro.

Segundo a especialista é necessário pensar de uma forma mais ampla e não apenas nos gastos de final de ano como a ceia de Natal e os presentes. “Fazer a si mesmo algumas perguntas antes de sair gastando já é um bom começo”, explicou Sabrina.

1- Tenha em mente quais são as suas prioridades

“Pense no seu orçamento anual e nos vários investimentos que precisam ser feitos para se ter qualidade de vida e assim começar o ano com pé direito. Por exemplo, investimentos em moradia, educação, roupas e lazer”, disse.

2- Saiba o que precisa de investimento agora

“Depois de pensar nas prioridades você deve saber qual será a sua escolha para investir seu 13º salário e que dará mais retorno financeiro ou qualidade de vida”.

3- Renegocie suas dívidas

“O valor do 13º é compatível com o pagamento ou renegociação de alguma dívida? Se a resposta for sim, uma boa opção seria quitar essa dívida para começar a se organizar melhor nos gastos com o valor de sua receita mensal”.

4- Tenha controle de suas despesas

“Para ter qualidade no bom uso do seu dinheiro é importante ter um controle de quanto você ganha e quanto você gasta. Assim você conseguirá calibrar as despesas sempre que precisar de algum ajuste”, explica.

5- Guarde dinheiro

“Tenha a mentalidade de abundância. Aprenda a guardar parte do que recebe. Para criar esse hábito você pode começar a poupar pouco mesmo, mas que seja contínuo e que faça todo mês para que essa seja uma mudança e aprendizagem. Colocar uma meta pode ajudar nesse processo, por exemplo, uma viagem, um curso”.