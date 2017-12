Bolsas asiáticas têm forte queda nesta quarta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (6) com fortes perdas. As perdas foram mais acentuadas em Tóquio, Hong Kong e Taiwan.

A fraqueza de ações de tecnologia e uma forte queda nos preços de metais básicos, além de novas preocupações com a economia chinesa, pressionaram fortemente as bolsas da região.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 1,97%, a 22.177,04 pontos. Enquanto isso, na China, o Xangai Composto recuou 0,29%, a 3.293,96 pontos, o Shenzhen Composto se recuperou e avançou 0,68%, a 1.879,65 pontos.

Em outros mercados da região, em Hong Kong, o Hang Seng despencou 2,14%, a maior queda em 13 meses, a 28.224,80 pontos. Já o Taiex caiu 1,64%, a 10.393,92 pontos. O sul-coreano Kospi recuou 1,42% em Seul, a 2.474,37 pontos.