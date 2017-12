Bitcoin volta a bater recorde e ultrapassa os US$ 12 mil

Pouco mais de uma semana após ultrapassar a marca dos US$ 10 mil, a criptomoeda Bitcoin voltou a bater recordes de valorização nesta quarta-feira (6) e já é negociada acima dos US$ 12 mil.

De acordo com especialistas, a alta desta quarta tem relação com a liberação das autoridades dos Estados Unidos para a negociação de contratos futuros em Bitcoin.

A CBOE começará a negociar contratos no dia 10 de dezembro, enquanto o CME Group fará as negociações em 18 de dezembro.

Valor de mercado do Bitcoin está em US$ 200 bi

Atualmente, com a série de recordes, o valor de mercado do Bitcoin já está em US$ 200 bilhões - contra US$ 16 bilhões do início do ano.

No entanto, o mercado analisa esse avanço rápido da moeda virtual de maneira cautelosa, já que há o temor de uma nova bolha nos mercados.

* Da agência Ansa Brasil

