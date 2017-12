'Forbes': A Petrobras já não importa para o Brasil 

A Petrobras está em queda, atesta Kenneth Rapoza em publicação na Forbes. Antes uma tendência que direcionava o principal índice do Bovespa, a estatal agora é "um poço seco", diz Rapoza. O auge das descobertas em águas profundas ficou no passado, as metas de preços também. A Petrobras luta para ter uma ação de US$ 10.

"No entanto, apesar dos preços mais altos do petróleo, uma economia brasileira que se recupera lentamente, e dinheiro voando ao redor do mundo como moléculas de ar, a Petrobras é um infortúnio nos últimos 12 meses", diz a publicação.

Confira na íntegra: Petrobras No Longer Matters For Brazil