Bovespa fecha em alta de mais de 1% no primeiro pregão da semana

Nesta segunda-feira (4) o principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou o primeiro pregão da semana em alta acima de 1%, com os investidores reagindo com a animação do governo em relação ao andamento da reforma da Previdência.

A sessão foi marcada pelas ações da mineradora Vale entre as principais influências positivas (3,8%) devido a alta do valor do minério de ferro.

O Ibovespa subiu 1,14%, a 73.090 pontos.

Às 11h07, o Ibovespa subia 0,74%, a 72.800 pontos. Na sexta, o Ibovespa subiu 0,41%, aos 72.264 pontos. Porém, no total da semana, houve queda de 2,5%.

Dólar fecha em queda

O dólar fechou a sessão em queda, refletindo ainda a cautela com a capacidade do governo brasileiro em conseguir apoio suficiente para a Câmara dos Deputados votar a reforma da Previdência ainda neste ano.

A moeda norte-americana registrou queda de 0,29%, sendo vendida a R$ 3,2471. A queda neste primeiro pregão da semana acontece após o dólar fechar a última semana com uma alta acumulada de 0,75%.

Às 11h10, o dólar recua 0,23%, a R$ 3,2500. Na sexta, o dólar recuou 0,46%, vendido a R$ 3,2567.