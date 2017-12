Bolsas da Ásia encerram pregão desta segunda sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (4) sem direção única, com o mercado repercutindo o noticiário dos EUA. O senado norte-americano aprovou no sábado (2) uma proposta de reforma tributária.

Na China, o Xangai Composto registrou perdas de 0,24%, a 3.309,62 pontos. O Shenzhen Composto caiu 0,72%, a 1.902,91 pontos.

Já em Tóquio, a instabilidade nos EUA, com as novas informações sobre a influência russa nas eleições do país, foi pretexto para um movimento de realização de lucros na bolsa local. O Nikkei recuou 0,49%, a 22.707,16 pontos.

Em outras partes do continente, o Hang Seng subiu 0,22% em Hong Kong, a 29.138,28 pontos. O sul-coreano Kospi teve alta de 1,06% em Seul, a 2.501,67 pontos. O Taiex avançou 0,48% em Taiwan, a 10.651,11 pontos. O filipino PSEi recuou 0,73% em Manila, a 8.084,45 pontos.