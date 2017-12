Washington recusa reconhecer Pequim como economia de mercado

O respectivo status é essencial para o intercâmbio comercial entre os membros da Organização Mundial do Comércio.

Os Estados Unidos afirmaram oficialmente à Organização Mundial do Comércio (OMC) que se opõem à demanda da China de considerar o país como uma economia de mercado, de acordo com as regulamentações globais, comunica a Reuters.

Com isso, Washington parece estar disposta a apoiar a União Europeia em sua disputa comercial com a China, que, por sua vez, quer ser tratada como uma economia de mercado para reduzir as tarifas de importação de seus bens.

Atualmente, os parceiros comerciais de Pequim têm o direito de impor altas taxas sobre a entrada de produtos chineses, baseando-se na ideia de que a intervenção do Estado na economia da China gera uma vantagem injusta para seus exportadores.

Enquanto esta situação permanecer, tanto os EUA quanto a UE podem impor tarifas de 100% ou até mais aos produtos chineses, dado que isto reduz em bilhões de dólares os lucros dos produtores do gigante asiático.

A disputa começou no ano passado, quando as autoridades chinesas reclamaram que os 15 anos de permanência na OMC lhes deram o status de economia de mercado automaticamente. No entanto, Washington, Bruxelas e outros membros dessa organização objetaram que a China ainda não terminou a liberalização do seu mercado.

>> Sputnik