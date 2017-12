Ibope aponta que 86% acham governo Temer corrupto

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (1º) mostra que o otimismo dos brasileiros em relação ao desempenho da economia teve uma forte queda e chegou em novembro ao patamar mais baixo dos últimos oito anos. Apenas 21% preveem mais prosperidade no próximo ano – metade do porcentual obtido no levantamento anterior, feito no final de 2016. Já 48% acham que permanecerá igual e para 28% haverá maior dificuldade econômica. Além disso, 86% consideram que o governo do presidente Michel Temer é corrupto. As informações são do Estado de S. Paulo.

A pesquisa aponta ainda que apenas 12% da população está conseguindo guardar dinheiro. O instituto também fez um questionamento menos específico, sobre como será o ano que vem “de maneira geral”. Para 41%, será melhor (queda de 27 pontos porcentuais em relação à pesquisa de 2016). Para 29%, será pior (os pessimistas eram 17% há 12 meses).

O levantamento do Ibope foi realizado entre os dias 20 e 27 de novembro, com 2.002 entrevistados em 142 municípios de todas as regiões do Brasil. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% – ou seja, se 100 pesquisas fossem feitas com a mesma metodologia, 95 teriam resultado dentro da margem de erro.