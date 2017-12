Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta sexta-feira (1º) sem direção única, com o mercado na expectativa de um projeto de reforma tributária no Senado dos EUA, adiada para esta sexta.

A perspectiva de cortes de impostos nos EUA tem ajudado a sustentar os mercados acionários globais nos últimos meses. Nesta sexta, os índices Dow Jones e S&P 500 atingiram novos recordes de fechamento em Nova York, mas antes da votação ser adiada.

Em Tóquio, o Nikkei avançou novamente, registrando ganhos de 0,41%, a 22.819,03 pontos.

Na China, o Xangai Composto fechou perto da estabilidade, com ganho marginal de 0,01%, a 3.317,62 pontos, no menor nível em três meses. Já o Shenzhen Composto valorizou 0,79%, a 1.916,80 pontos, favorecido por ações de tecnologia.

Em outras partes do continente, o Hang Seng recuou 0,35% em Hong Kong, a 29.074,24 pontos. O sul-coreano Kospi recuou 0,04% em Seul, a 2.475,41 pontos. O Taiex registrou alta de 0,38% em Taiwan, a 10.600,37 pontos.