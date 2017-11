Petróleo registra queda após decisão da Opep de estender cortes

Os barris de petróleo registravam alta na manhã desta quinta-feira (30), dia da reunião fechada entre ministros da Opep e o secretário-geral da entidade, seguida pela reunião conjunta com ministros e representantes da Opep e de países externos à organização. O encontro firmou uma extensão do acordo de cortes iniciado em janeiro deste ano, que terminaria em março do ano que vem, por mais nove meses. Após a divulgação da decisão, a commodity passou a registrar leve queda.

O ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, tinha indicado nesta semana que havia divergências entre grandes produtores sobre o período de extensão, com destaque para a Rússia, que acredita que uma extensão dos cortes na produção dos países que participam do acordo beneficiaria a produção norte-americana.

Às 9h44, o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, tinha alta de 0,89%, a US$ 57,81. Já o barril de Brent para fevereiro negociado na ICE, em Londres, avançava 1,15%, a US$ 63,25.

Às 15h21, o petróleo do Texas recuava 0,24%, a US$ 57,16, enquanto o petróleo do Mar do Norte tinha queda de 0,30%, a US$ 62,34.

>> Opep prorroga cortes na produção de petróleo por 9 meses