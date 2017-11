Opep prorroga cortes na produção de petróleo por 9 meses

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguiu chegar a um acordo na esperada reunião desta quinta-feira (30) em Viena, na Áustria, para estender o corte na produção da matéria-prima. Conforme projetado por analistas e especulado por autoridades, o acordo será aumentado por mais nove meses.

A limitação da extração valeria até março do ano que vem, e agora foi prorrogada até novembro do mesmo ano, para conter o excesso de petróleo no mercado e evitar a queda nos preços da commodity. Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 em 2016.

A Opep é formada por 14 países, porém o acordo também inclui a Rússia. A queda nos preços da commodity atingiu duramente economias exportadoras, como as de Rússia, Irã e, principalmente, Venezuela.

Da agência Ansa Brasil