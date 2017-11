Bovespa opera em baixa com incertezas sobre reforma da Previdência

O principal índice da bolsa brasileira opera em baixa nesta quinta-feira (30), após queda de quase 2% na quarta, enquanto o mercado permanece em dúvida em relação a um esperado avanço da reforma da Previdência.

Nesta quarta, o mercado ficou menos otimista com a possibilidade de votação da reforma depois que o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo não vê mais possibilidade de fazer novas concessões no atual texto. O ministro disse ainda que o PSDB havia deixado a base aliada do governo.

Às 10h51, o Ibovespa caía 0,62%, a 72.249 pontos. Na véspera, o índice fechou em queda de 1,94%, a 72.700 pontos, menor patamar de fechamento em duas semanas. As ações da Petrobras oscilam nesta quinta-feira, após a queda da véspera, em meio a expectativa do mercado de petróleo com a reunião da Opep.

Já o dólar opera em alta nesta quinta, no patamar de R$ 3,26, continuando a trajetória da véspera com menor otimismo do mercado sobre a votação da reforma da Previdência em breve.

Às 11h06, o dólar avançava 0,39%, a R$ 3,2591 na venda.