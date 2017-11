Bolsas da Ásia encerram pregão em baixa

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (30), com vários mercados pressionados por ações na área de tecnologia. Os índices chineses recuaram no fim do pregão, mesmo com os dados positivos da atividade econômica do país.

O Xangai Composto recuou 0,62%, a 3.317,19 pontos, o menor patamar em três meses. O Shenzhen Composto caiu 0,90%, a 1.901,86 pontos.

O fraco desempenho do setor de tecnologia da Ásia veio depois que o Nasdaq caiu mais de 1% ontem, embora outros índices acionários de Nova York tenham avançado.

Mesmo com as quedas na área, o Nikkei japonês subiu 0,57%, a 22.724,96 pontos, marcando a exceção do dia.

Em outras partes do continente, o Taiex teve forte queda de 1,43%, a 10.560,44 pontos. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 1,45%, a 2.476,37 pontos, em Seul. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 1,51%, a 29.177,35 pontos.