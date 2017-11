'Bloomberg': Nasdaq planeja contrato futuro de bitcoin em 2018

A Nasdaq Inc. está cobrando pela corrida para levar o bitcoin para um maior número de investidores, ao mesmo tempo em que o preço da moeda digital chega a US$ 11 mil, escreve a Bloomberg. A empresa de serviços financeiros baseada em Nova York planeja fazer isto no ano que vem, se tornando a terceira operadora norte-americana a entrar no mercado de criptomoedas.

A Nasdaq apresentará seus produtos no início do segundo trimestre, e os contratos serão negociados em seu mercado de futuros NFX.

O plano é mais um sinal de que a critptomeda está sendo impulsionada para o universo de investimentos mainstream.

A oferta coloca a Nasdaq contra dois grandes competidores, CME Group Inc. e Cboe Global Markets Inc, que já anunciaram seus planos com o Bitcoin.

A Bloomberg destaca que a Nasdaq é um player comparativamente menor no mercado de futuros, o que pode tornar mais difícil a tarefa de cultivar a imagem de destino para negociação de derivados da criptomoeda.

:: Nasdaq Plans to Introduce Bitcoin Futures

