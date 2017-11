Tarefas em excesso reduzem eficiência de empresas

A empresa Knowledge21 traz neste fim de ano ao Rio de Janeiro o criador do método de gestão ágil Kanban, o escocês David J. Anderson, para realizar o treinamento Kanban Coaching Masterclass. Entre 4 e 8 de dezembro, os interessados serão capacitados neste meio de transformação digital, em que são aplicadas sinalizações como as usadas em fábricas para monitorar as etapas do fluxo de produção.

Na prática, o Kanban é uma forma de limitar a demanda conforme a capacidade. A ideia é dar visibilidade aos processos, com fluxo contínuo de trabalho, mas impedindo sobrecarga aos profissionais, porque a consequência será uma produção menor. Anderson fará o treinamento junto ao brasileiro Rodrigo de Toledo, engenheiro de software, professor da UFRJ e AKP (Accredited Kanban Professional).

"As pessoas são mais eficientes se não forem sobrecarregadas de demandas além da capacidade suportável. Trabalhando focado em menos itens ao mesmo tempo, a eficiência aumenta e a produtividade será maior por tabela", diz Toledo, sócio da K21.

Em relação ao fluxo contínuo de trabalho, o especialista destaca a importância da simplificação dos processos, ao afirmar que, quanto mais interações existirem entre os envolvidos, mais rapidamente serão resolvidos os impasses na gestão.

O masterclass de liderança e coaching é indicado para gestores, consultores, coaches, agentes de mudanças e praticantes que querem se aprofundar na abordagem evolucionária de mudanças do Kanban. Segundo Anderson, este será o seu último treinamento de Kanban Coaching Masterclass.

Mais informações para inscrições no site http://www.knowledge21.com.br/treinamentos/ .