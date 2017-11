'Financial Times': Compradores brasileiros ajudam a recuperar economia

Milhões de brasileiros voltam a recorrer ao crédito novamente, adicionando uma crescente força à emergente recuperação da economia brasileira, diz o Financial Times, em matéria assinada por Joe Leahy e John Paul Rathbone.

"As famílias e as empresas têm reequilibrado suas finanças, então o impulso do crescimento poderia vir mais rápido e em volume maior que o esperado", prevê Mauro Roca, analista da TCW, à publicação.

O jornal britânico aponta que a maior economia da América Latina se prepara agora para o que parece ser o mais forte Natal em vendas no varejo desde o início da recessão.

A gerente de contas Maria Cláudia Faria, em entrevista ao FT, ressalta que finalmente está terminando de pagar suas dívidas, acumuladas no cartão de crédito durante a recessão, que reduziu sua renda pela metade. "Agora estou mais tranquila porque vou terminar o ano sem débitos, graças a Deus, e já posso tomar empréstimos novamente."

País deve ter Natal mais forte desde início da recessão

Antes da recessão, frisa o FT, o Brasil era um dos mercados de consumo emergente mais dinâmicos do mundo, com pessoas comprando tudo em parcelas, de produtos de beleza a carros -- a única forma de realizar compras para muitos brasileiros. A economia, contudo, começou a ficar mais fraca em 2011.

O principal obstáculo para uma recuperação total da economia, entretanto, é a eleição presidencial do próximo ano.

>> Brazilian shoppers help buoy nascent recovery