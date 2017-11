Bovespa opera em alta com expectativas sobre juros e Previdência

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (29), impulsionada pela continuação da política de altas graduais de juros nos EUA. No Brasil, as atenções seguem voltadas às articulações para a reforma da Previdência.

Às 10h39, o Ibovespa tinha alta de 0,22%, a 74.306,32 pontos. O índice subiu após fechar com leves perdas nos quatro pregões anteriores.

Já o dólar opera em alta, após recuar ao patamar de R$ 3,20 na véspera. A moeda norte-americana recuou em sete dos oito últimos pregões, acumulando perdas de 3%.

A moeda norte-americana rondava a estabilidade frente a uma cesta de divisas, pressionada pelas preocupações com possível paralisação do governo dos Estados Unidos depois que os democratas se retiraram de uma reunião com o presidente Donald Trump, aumentando a tensão política com os republicanos para votações na área tributária.

Às 10h55, o dólar recuava 0,29%, a R$ 3,2033.