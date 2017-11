Bitcoin bate novo recorde e é negociado acima de US$ 10 mil

A moeda eletrônica Bitcoin continua em seu ritmo de valorização e superou a marca dos US$ 10 mil às 23h45 (hora de Brasília) desta terça-feira (29), informou a Coindesk.

A moeda bateu exatos US$ 10.831,75, apresentando uma alta de 10% em apenas 24 horas. A velocidade de expansão da criptomoeda surpreendeu analistas já que, há apenas dois dias, ela valia US$ 9 mil.

Nesta quarta-feira (29), o movimento de alta continua, com a Bitcoin sendo negociada em valores acima dos US$ 12 mil nos mercados do Japão e da Coreia do Sul. No Brasil, a moeda já ultrapassa a marca de R$ 42 mil.