'El Cronista': França e Alemanha seguem rígidas em acordo entre UE e Mercosul

Bruxelas buscará nesta semana seguir com as negociações para o "amplo acordo comercial" com a América do Sul, apesar das advertências da França e de outros membros da União Europeia de que já se chegou ao limite das concessões toleráveis sobre carne bovina e outros produtos agrícolas, escreve Jim Brundsen no argentino El Cronista.

Os negociadores da Comissão Europeia e do Mercosul iniciam a rodada de negociações em Bruxelas nesta quarta-feira (29), para pavimentar o terreno para um acordo em dezembro.

Para a comissão, reporta Brundsen, a UE corre o risco de perder uma janela de oportunidade se não assegurar o acordo antes do Brasil começar a focar nas eleições gerais de 2018. Ele cita que as negociações ganharam importância adicional porque a UE busca se colocar como o principal impulsor do livre comércio, em contraposição ao protecionismo de Donald Trump. Para Bruxelas, o acordo seria o maior já negociado pela União Europeia em termos econômicos, já que teria um forte impacto nas tarifas aduaneiras que os exportadores europeus têm que pagar todos os anos.

A Comissão, contudo, tem recebido pressões de governos de estados membros da UE. Países como França, Irlanda e Polônia pedem limites na questão agrícola. Outros como a Alemanha querem que Bruxelas promova melhores condições de acesso ao mercado para seus carros e outros produtos industriais.

Uma prioridade central da Alemanha seria uma redução drástica no período de 15 anos na abertura gradual do acesso ao mercado de automóveis. Já o representante de Paris disse na reunião de sexta-feira que as sensibilidades do governo francês na questão agrícola continuam muito fortes.

