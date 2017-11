Canadá autoriza fusão entre Luxottica e Essilor

As autoridades antitruste do Canadá autorizaram a fusão entre as empresas Luxottica, da Itália, e Essilor, da França, que criará o maior grupo do planeta no setor de óculos.

O aval foi dado pelo Competition Bureau (Escritório de Concorrência, em tradução livre), em uma das cinco jurisdições cuja eventual reprovação cancelaria a operação. As outras são as de Brasil, China, Estados Unidos e Europa, que ainda precisam autorizar a negociação.

Até o momento, outros 10 países já permitiram a fusão entre Luxottica e Essilor: África do Sul, Austrália, Colômbia, Coreia do Sul, Japão, Índia, Marrocos, Nova Zelândia, Rússia e Taiwan.

A fusão é estimada em 50 bilhões de euros e criará um colosso de 14 bilhões de euros em receitas e 140 mil funcionários espalhados por 150 nações. No entanto, a operação é alvo de uma investigação da Comissão Europeia, que teme que a união entre Luxottica e Essilor reduza a concorrência no mercado de lentes óticas.

O bloco deve emitir sua decisão até 12 de fevereiro de 2018.