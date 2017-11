'La Nación': 'Morno, mas positivo, efeito da recuperação chegará ao Brasil'

O Brasil deve encerrar 2017 com um crescimento econômico de 0,8%, "finalmente", frisa o jornal argentino La Nación. Para o próximo ano, "as projeções são ainda mais otimistas".

"Embora a incerteza política reine porque não se sabe quem vai tomar as rédeas do Palácio Planalto, os consultores esperam um aumento do PIB em torno de 2% até 2018", diz a matéria, assinada por Sofía Diamante.

De acordo com a publicação, as boas perspectivas para o Brasil repercutem diretamente na Argentina, já que as exportações para o território brasileiro representam mais que o dobro das vendas dirigidas ao segundo importador argentino, a China.

A incerteza política, em meio a investigações contra diferentes políticos, e a volatilidade do Brasil, contudo, afetam a Argentina, pelo impacto possível em uma queda do real. O jornal também destaca que o país ainda precisa combater o "alto déficit fiscal",

