Bovespa opera em baixa no começo da semana

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa nesta segunda-feira (27), com o noticiário corporativo sem novidades no início da semana. O governo ainda articula sua base para tentar emplacar a reforma da Previdência na Câmara ainda em 2017.

Às 11h13, o índice recuava 0,76%, a 73.596,38 pontos. As ações da Petrobras e da Vale recuavam no começo da sessão. No último pregão, na sexta (24), o Ibovespa avançou 1,58%, a 74.594 pontos.

Já o dólar recua ante o real nesta segunda, acompanhando a trajetória da moeda ante moedas estrangeiras no exterior com os investidores monitorando o noticiário político local.

Às 11h28, o dólar recuava 0,40%, a R$ 3,2197.