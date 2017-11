Bolsas da Ásia encerram pregão em baixa

As bolsas do sudeste asiático começaram a semana em baixa nesta segunda-feira (27), com os mercados chineses novamente mostrando perdas e com os índices acionários da Coreia do Sul e de Taiwan pressionados pelo rebaixamento de empresas de tecnologia dos países.

O Xangai Composto recuou 0,94%, a 3.322,23 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,55%, a 1.892,82 pontos. A preocupação de investidores com os esforços de Pequim para reduzir riscos financeiros e com o ainda elevado nível dos juros de bônus chineses têm pesado nos negócios nos índices locais.

Seguindo o movimento da China, o Nikkei recuou 0,24% em Tóquio, a 22.495,99 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de alta

Em outros mercados da região, o sul-coreano Kospi caiu 1,44%, a 2.507,81 pontos. Em Taiwan, o Taiex caiu 0,95%, a 10.750,93 pontos. O Hang Seng caiu 0,60% em Hong Kong, a 29.686,19 pontos. O filipino PSEi teve leve recuo de 0,04% em Manila, a 8.361,69 pontos.