Da rede para as ruas: Site adulto Pornhub abre primeira loja física em Nova York

No espírito do feriado, o Pornhub, um dos maiores sites de entretenimento para adultos do mundo, abriu sua primeira loja física na cidade de Nova York na sexta-feira (24) de Black Friday.

A loja, que deve permanecer aberta até 20 de dezembro, oferece uma variedade de brinquedos sexuais, livros e roupas. Só compradores com 18 anos ou mais podem entrar.

De acordo com o vice-presidente da Pornhub, Corey Price, a ideia de lançar uma loja veio da vontade de criar uma conversa com a audiência do site fora das redes sociais.

"Nós estamos fazendo muito mais em termos de vestuário e achamos que a moda seria legal em uma loja real", disse ele ao New York Daily News. "As pessoas podem interagir fisicamente com a marca, o que normalmente é uma experiência virtual."

Loja deve ficar aberta até 20 de dezembro

Os clientes da loja também têm acesso a uma cama "onde as pessoas são convidadas a se sentar e a interagir com a câmera em uma transmissão ao vivo diretamente no Pornhub.com", informou o periódico.

Em preparação para o lançamento, a Pornhub também colaborou com o Museu do Sexo para promover produtos de fornecimento limitado, incluindo livros, ervas e jogos sexuais.

Os clientes terão a oportunidade de conhecer as estrelas pornográficas Asa Akira e Dani Daniels durante o fim de semana de abertura. Durante as férias, os organizadores também planejam abrir outra loja Pornhub, desta vez em Milão na Itália.

Sputnik