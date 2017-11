Petróleo dos EUA tem forte avanço e chega aos US$ 58

O petróleo West Texas Intermediate atinge máxima de dois anos e meio nesta sexta-feira (24). A TransCanada, operadora do oleoduto Keystone, informou nesta semana uma redução no fluxo de petróleo para os EUA, em 85% até o fim deste mês, após um vazamento, o que pode gerar maior queda nos estoques norte-americanos.

Às 10h29, o barril de WTI para entrega em janeiro, negociado no Nymex, em Nova York, avançava 1,47%, a US$ 58,87. Já o barril de Brent para janeiro negociado na ICE, em Londres, tinha alta de 0,39%, a US$ 63,80.

As últimas semanas garantiram recuperação à commodity, com a expectativa do mercado de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), na reunião do dia 29 de novembro, em Viena, firme uma extensão dos cortes de produção iniciados em janeiro deste ano e com previsão de término para março do ano que vem.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado.

>> Jim O’Neill no 'Project Syndicate': A irregularidade do petróleo

>> 'Financial Times': Traders de commodities miram escala de participação no mercado